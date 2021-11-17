Гинцбург объяснил, какой препарат для вакцинации выбрать переболевшим в зависимости от возраста

Переболевшим COVID-19 россиянам до 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт», людям старше этого возраста — «Спутником V». Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — „Лайтом“, а кто старше 60 — „Спутником V“», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какой вакциной от коронавируса нужно прививаться переболевшим. Его процитировало РИА «Новости».

Вакцинация от коронавируса в России стартовала в декабре 2020 года. «Спутник V» от Центра имени Гамалеи является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Также в России создали такие препараты, как «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также КовиВак» Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт» — последний также разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Ранее 17 ноября стало известно о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания в Красноярском крае.