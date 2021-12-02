Новые правила получения медотвода от вакцинации начали действовать в Москве

Жители Москвы с 2 декабря смогут получить медицинский отвод от вакцинации от коронавируса новым способом. Информация об этом появилась на официальном ресурсе департамента здравоохранения столицы.

Фактом подтверждения медицинского отвода может считаться справка, размещенная в профиле пациента на сайте госуслуг. Во всех остальных регионах России это положение должно вступить в силу с 1 февраля 2022 года.

Новый алгоритм получения документа предложил клинический комитет ведомства. До этого Минздрав утвердил механизм выдачи справок о наличии противопоказаний к вакцинации или перенесенном ковиде, на основании которых можно получить QR-код.

Теперь все медицинские отводы будут храниться в едином реестре в цифровом хранилище здравоохранения. Таким образом ожидается, что для жителей Москвы с медицинскими противопоказаниями к вакцинации снизятся риски при получении электронного сертификата на сайте госуслуг.

О том, что россиян с медотводами от вакцинации внесут в отдельный регистр, стало известно в ноябре. Однако выдавать им электронные QR-коды начнут только с февраля.