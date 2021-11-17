Россиян с медотводами от вакцинации внесут в особый реестр. Подделать справку все сложнее

Россиян с медотводами от вакцинации будут вносить в специальный реестр, но QR-кодов они не получат. Им выдадут особые сертификаты с указанием противопоказания. Мошенники не оставили без внимания продажу поддельных медотводов, однако вычислить фальшивку довольно просто.

Противопоказания для прививки

Россиян с медотводами от вакцинации против коронавируса будут вносить в особый список. У них не будет QR-кодов, вместо них дадут сертификаты с указанием противопоказаний и сроком действия документа. Согласно мерам правительства, документ станет пропуском для посещения общественных мест и покупки железнодорожных и авиабилетов.

Существует несколько болезней, при которых россиянин может получить медицинский отвод от прививки. Основное противопоказание — тяжелая аллергическая реакция или непереносимость компонентов вакцины. Врач может дать медотвод, если после других прививок у человека была реакция, угрожающая жизни.

Противопоказания к вакцинации от коронавируса есть также у пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и обострением хронических заболеваний. В этом случае прививку можно сделать через две или четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых заболеваниях ЖКТ вакцинироваться можно после нормализации температуры.

Медики также советуют с осторожностью вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, тяжелыми болезнями системы кроветворения, эпилепсией и заболеваниями ЦНС. С осторожностью должны отнестись и те, кто страдает острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, миокардитом, эндокардитом и перикардитом.

Медотводы для россиян

Оценки количества россиян с противопоказаниями к вакцинации разнятся. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявлял, что прививка противопоказана более 10% совершеннолетних россиян. А эпидемиолог Василий Власов рассказал, что количество взрослых россиян с медотводом составляет около 2-3%.

Медотводами обладают действительно немногие россияне, однако здесь есть свои нюансы. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «360», что в России довольно много людей, которые редко обращаются к врачам и имеют невыявленные заболевания — хронические или неизлечимые.

Если у вас есть какие-то страхи, опасения или если вы очень давно не были у доктора, то сначала приходите на прием к врачу общей практики и полностью обсудите состояние здоровья на данный момент Ирина Ярцева.

Ярцева отметила, что если у врача есть сомнения по поводу прививки, то можно выявить проблему, скомпенсировать ее и спокойно пройти вакцинацию. После прививки от коронавируса нередко поднимается температура и начинается озноб, и это может стать неприятностью для части россиян. Ярцева рассказала, что у некоторых пациентов высокая температура может вызывать судороги, поэтому о такой реакции организма стоит рассказать лечащему врачу и узнать, как справиться с ней в период вакцинации.

Торговля медотводами

Помимо поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в интернете можно найти объявления о продаже фальшивых медотводов. В Москве и нескольких регионах России уже были попытки продать фейковые справки. В июле правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела после того, как оперативники находили в Сети продавцов и договаривались с ними о покупке подделки.

Осенью некоторые россияне опять начали прибегать к покупке фальшивок. В Свердловской области у сотрудницы школы выявили поддельный медицинский отвод от вакцинации, написал сайт kp.ru. Теперь полиция ищет продавцов.

Раскусить россиянина, купившего подделку, довольно просто. Работодатели собирают данные о сертификатах и справках вместе с номерами телефонов и полисов сотрудников, а дальше отправляют их в Роспотребнадзор. А уже ведомство сможет вычислить фальшивую справку.

Но иногда злоумышленники не стесняются развешивать объявления о продаже медотводов прямо на улице. Жителям Челябинска предлагали «абсолютно законно» получить справку о противопоказаниях весьма хитрым способом. Для этого злоумышленник предлагал им каждый месяц проходить вакцинацию от любой другой болезни и таким образом получать медотвод, поскольку нельзя проходить две разные прививки за один месяц, написал сайт 74.ru.

Наказать таких торговцев схемами для медотводов не так просто, однако опытные врачи смогут раскусить задумку пациента. По мнению медиков, сейчас в первую очередь проводят вакцинацию от ковида, а не от других заболеваний.