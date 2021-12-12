Новую волну коронавируса спрогнозировал глава нижегородского минздрава

К новому всплеску пандемии приведет распространение коронавируса среди детей. Такой прогноз он сделал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Подобная картина наблюдается в других странах, куда очередная волна пандемии пришла раньше, отметил он в интервью телекомпании «Волга». Там доля детей среди подцепивших ковид уже достигает 12%. Сегодня в России этот показатель меньше в три раза, но ситуация может ухудшиться из-за того, что дети хуже взрослых иммунизированы против коронавируса.

По словам Мелик-Гусейнова, он знает о случаях тяжелого течения ковида у детей в Нижегородской области. Кроме того, четыре ребенка скончались.

«Это дети, у которых были тяжелые хронические запущенные заболевания на терминальной стадии. Коронавирус, конечно, ускорил течение этих хронических болезней», — пояснил Мелик-Гусейнов.

Новая волна ковида в регионе, как он предположил, начнется в середине января 2022 года.

По его мнению, ближе к середине февраля будут уже очень серьезные цифры. Как отметил глава нижегородского минздрава, этому способствует ослабление иммунитета переболевших дельта-штаммом, ослабление иммунитета вакцинировавшихся более полугода назад, а также приход «омикрона».

«И однозначно будет шестая волна. Мы не застрахованы от этого, потому как мы видим, что в тех странах, в которых уже пошло на спад все, что связано с пятой волной, — эти страны сейчас активно бьют в колокола», — отметил Мелик-Гусейнов.

В России планируют до конца 2021 года начать вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Сроки озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. До конца года в гражданский оборот должны выпустить около 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 «Спутник М» для подростков. Россиянам младше 15 лет прививки будут делать только с согласия родителей.