Здоровье 29 февраля 2024, 01:07 Новосибирские хирурги спасли девушку с тромбами в легких В Новосибирске хирурги прооперировали девушку с застарелыми тромбами в легких Freepik

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В Новосибирске кардиохирурги спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Студентка из Иркутстка вышла замуж и хотела стать матерью, но не могла выносить ребенка. Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. При такой генетической мутации кровяные сгустки накапливаются в просвете легочных артерий, создавая барьер для кровотока.

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В Центре Мешалкина кардиохирурги оперировали девушку на протяжении восьми часов. Ей удалили тромбы из легочных артерий. Всю оставшуюся жизнь ей придется принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию.

«НМИЦ имени академика Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии — легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве „золотого стандарта“ помощи больным ХТЛГ», — рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рекомендовал пассажирам самолетов при длительных перелетах разминаться, прогуливаясь по салону каждый час, чтобы предотвратить образование тромбов.