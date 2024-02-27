Общество 27 февраля 2024, 13:08 Врач Видяскин: разминка поможет избежать образования тромбов при длительных перелетах

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Кардиолог Игорь Видяскин рассказал, как предотвратить образование тромбов при длительных перелетах. Важно уделять время разминке, отметил эксперт в беседе с News.ru.

Врач посоветовал прогуливаться по салону каждый час.

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«Выполняйте упражнения, такие как сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, или надевайте на время перелета компрессионные чулки», — добавил специалист.

По его словам, также важно употреблять достаточное количество жидкости и отказаться от спиртного.