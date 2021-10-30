Новорожденный заразился от матери коронавирусом во Владимирской области

Спасением заразившегося коронавирусом новорожденного занимаются врачи Владимирской области и специалисты федерального консультативного центра. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он пояснил, что трехдневный ребенок заразился от мамы. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии.

«Потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно со специалистами научного центра детей и подростков», — привело слова министра РИА «Новости».

Во время поездки во Владимирскую область специалисты Минздрава обсуждали вопрос приезда специалистов федерального центра, а также рассматривали возможность перевести маленького пациента в другую больницу.

Михаил Мурашко подчеркнул, что беременным женщинам для защиты себя и своего будущего ребенка необходимо пройти вакцинацию. Он пояснил, что выработанные антитела способны проникнуть через плацентарный барьер, чтобы защитить новорожденного.

Главный внештатный акушер Минздрава Роман Шмаков пояснил, что беременным женщинам прививку от коронавируса лучше всего делать на 12−14 неделях. Это позволит сформировать достаточный иммунитет до третьего триместра, когда инфекция в случае заражения протекает очень тяжело.