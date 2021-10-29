Назван оптимальный срок беременности для вакцинации от коронавируса

Беременные женщины могут делать прививки от коронавируса на любом сроке, но оптимальным является срок 12-14 недель. Никаких осложнений от вакцинации у будущих мам не наблюдается, заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков.

Эксперт добавил, что лучшим вариантом было бы сделать прививку еще до беременности, но если такой возможности не было, то лучше сделать ее после 12 недель, тогда никаких сложностей не возникает, сообщила газета «Известия».

«Дело все в том, что наиболее тяжело протекает ковид — это третий триместр, поэтому чтобы сформировать иммунитет до третьего триместра, начиная с 12-14 недель можем смело вакцинировать беременных женщин», — сказал он.

По словам Шмакова, вакцинация во время беременности не влияет на частоту выкидышей и не увеличивает риск других осложнений.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина заявляла — во время беременности ковид особенно опасен для женщин с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Поэтому единственным способом профилактики тяжелой формы и летальности от ковида является вакцинация.

В России к применению во время беременности разрешен «Спутник V». По мнению Долгушиной, прививку лучше делать после 22-х недель.