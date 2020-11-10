Россиянам рассказали о возможности новой волны COVID-19

В 2021 году коронавирусная инфекция может стать сезонной, однако четвертой волны заболевания опасаться не стоит. Решением проблемы в итоге станет вакцинация.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев рассказал в интервью радио Sputnik, как может развиваться ситуация с COVID-19 в ближайшем будущем. Вирус, скорее всего, вернется, но встретят его уже во всеоружии.

«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать», — подчеркнул медик.

Он добавил, что коронавирус «далеко не первый в нашей жизни». Через какое-то время человек приспособится к нему и будет переносить заболевание легче. При его подъеме уже не будет «таких чудовищных цифр».

«Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будет защищено», — заметил Гультяев.

По мнению специалиста, к сделавшим прививку добавятся и уже переболевшие россияне с достаточным количеством антител и защищенные от вируса. Вакцинацию он назвал спасением.

«Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так», — заявил Гультяев.

Выбирать можно будет из десятка вакцин — российских и зарубежных, с учетом возраста, степени поражения организма и наличия хронических заболеваний. Медик обратил внимание и на тот факт, что COVID-19 является «достаточно грозным заболеванием» и вести с ним себя стоит соответствующе. До людей необходимо донести информацию о пользе прививки от коронавируса.

Не исключено, что вакцину со временем придется модернизировать. Должным образом она будет защищать в ближайшие годы. Потом вирус может мутировать.