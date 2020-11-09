ВОЗ рассчитывает переломить ситуацию с COVID-19 к марту 2021 года
Как в понедельник заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эта пандемия вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Вирус отвлекает человечество от борьбы с другими — не менее опасными заболеваниями — желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике.
Гебрейесус считает, что вакцина от коронавируса должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Его речь прозвучала на возобновившейся в Женеве после почти шестимесячного перерыва 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Участники очтили минутой молчания память умерших от коронавируса.
На сегодняшний день в мире заражены коронавирусом более 50,2 миллиона человек. Только за последние 24 часа заразились более чем на 677 тысяч, что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.