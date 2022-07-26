Нынешняя волна заболеваемости COVID-19 вызвана вариантом «омикрона» BA.5. В России пик заболеваемости произойдет примерно через месяц. Об этом РИА «Новости» заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он объяснил, что именно вариант «омикрона» BA.5 вызвал подъем заболеваемости ковидом по всему миру. Он произошел неравномерно, и страны, которые в этом смысле отстали, сейчас наверстывают.

«Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — предупредил вирусолог.

За последнюю неделю в России показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос на 48,9%. Минздрав РФ напомнил, что в медучреждениях продолжил действовать масочный режим.