Необходимо соблюдать противоэпидемические меры из-за продолжения циркуляции коронавируса, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, в России еще не отменяли масочный режим в медицинских учреждениях.

«Новая коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, эпидпроцесс продолжается, поэтому соблюдение противоэпидемических мер в медицинских организациях необходимо», — рассказал Кузнецов.

Помощник главы Минздрава отметил, что оперштаб министерства лишь напомнил коллегам в регионах о необходимости соблюдения противоэпидемических мер в медучреждениях.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что решением оперштаба Минздрава в медицинских учреждениях страны вновь вернули масочный режим. Там же решили разделять потоки пациентов и измерять температуру больных при входе в больницы и поликлиники.