Центр им. Гамалеи: от прививки от COVID-19 в России еще никто не умер

В России не зарегистрировано летальных исходов из-за острой реакции на прививку от коронавируса. В НИЦ имени Гамалеи подчеркнули, что случаи нежелательных явлений единичны.

В стране вакцину получили более 100 миллионов человек, рассказал в эфире Первого канала глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион <…> проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто», — подчеркнул он.

У разработчиков российского препарата, заметил Гущин, есть технологическая возможность адаптировать его под каждый новый штамм. Необходимости в этом нет, поскольку «старая вакцина» эффективна, и изменять ее бессмысленно.

Свою точку зрения специалист НИЦ имени Гамалеи подкрепил данными проведенного исследования. Они показали, что «Спутник V» защищает от «клинически выраженного ковида» на 83%.

«Эффективность защиты от госпитализации — 90% и защита от смерти — 95%. Это новый дельта-штамм и его линии, которые циркулируют в Москве с июня», — заметил Владимир Гущин.