Ни одного случая смерти после вакцины от коронавируса не зафиксировано в России

В России не зафиксировано ни одного случая смерти, который был бы связан с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина. Она уточнила, что за ситуацией с побочными эффектами препаратов пристально следит автоматизированная система «Фармаконадзор».

Серегина обратилась ко всем российским медикам с просьбой, чтобы все данные о побочных эффектах оперативно передавались в данную систему. Подобные сервисы запущены уже во всех европейских странах.

«Благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин», — отметила Серегина во время своего визита в республиканский перинатальный центр в Махачкале. Ее слова привело РЕН ТВ.

В пятницу, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров выступил с объемной речью, в ходе которой затронул и тему вакцинации. Он сказал, что ситуация с признанием «Спутника V» в западных странах не стоит на месте, процесс постепенно продвигается. Дипломат отметил, что политикам нужно не пытаться противостоять признанию препаратов между странами, а наоборот, способствовать этому и помогать. Лавров говорил и о других инициативах, в том числе о новом порядке въезда и выезда из России.