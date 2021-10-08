МВД начало готовить новый порядок въезда и выезда из России

В МВД России начали заниматься подготовкой нового порядка въезда и выезда из России. О новых правилах, которые скоро будут опубликованы, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, написал канал РЕН ТВ.

Лавров пояснил, что суть необходимых приготовлений заключается в том, чтобы сделать порядок процедуры обеспечения въезда в страну и выезда из нее максимально прозрачным.

Также министр добавил, что подготовить новый порядок всех процедур поручил Владимир Путин. Сейчас процесс согласовывается и займет еще как минимум пару месяцев.

В МВД активно занимаются обновлением регламентов, касающихся выезда за рубеж. Так, 6 октября в ведомстве утвердили новый список действий для подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж. Документ об этом опубликовали на официальном сайте.

Новый приказ позволил родителям указывать, в какие конкретно страны и на какое время они запрещают детям уезжать с территории России.