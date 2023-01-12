Эксклюзив 12 января 2023, 13:28 «Невыгодно производить». Дефицит детских свечей с ибупрофеном в Москве объяснили ростом цен на компоненты Фарманалитик Шуляк: рост стоимости компонентов повлиял на доступность свечей с ибупрофеном РИА «Новости»

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Стоимость компонентов для изготовления детских свечей с ибупрофеном значительно выросла, рассказал «360» гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, производители могли отказаться от выпуска этой продукции, потому что это стало невыгодно.

Ранее в СМИ появилась информация о дефиците детских свечей с ибупрофеном в Москве. Фарманалитик отметил — сейчас сложно говорить о том, как долго будут проблемы с препаратом.

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«Судя по всему, [дефицит] связан с тем, что производителям невыгодно производить данную продукцию, так как цена на нее регулируется государством. Скорее всего, это основополагающий фактор. <…> Проблематика в том, что себестоимость всего возросла, всех компонентов, а цены остались прежними», — заявил собеседник «360».

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По его словам, с компонентом, поставляемым из-за рубежа, проблем нет. Шуляк добавил, что в качестве аналога можно рассмотреть свечи с парацетамолом.

О нехватке препаратов в Москве сообщила газета «Ведомости». Издание напомнило, что свечи с ибупрофеном входят в перечень жизненно важных лекарств.

По мнению директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, россиянам не о чем беспокоиться. Пик перестройки маршрутов поставок лекарств в Россию пришелся на март–май прошлого года, отметил он.