Неврологи предупредили о риске инсульта из-за коронавируса

Коронавирус способен спровоцировать инсульт во время или после заболевания. Об этом рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко URA.RU.

«Достаточно часто в варианте системного заболевания повышается склонность к тромбозам после COVID-19. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет», — объяснил он.

Ученый отметил, что в последнее время появилась группа людей, у которых осложнения проявляются уже после перенесенного заболевания. Он напомнил и о других людях, риск инсульта для которых достаточно высок. По его словам, это пациенты, у которых давно есть гипертоническая болезнь или атеросклероз, но они их не лечили долгое время.

Также в группу риска вошли люди с сахарным диабетом и сбоями в сердечном ритме.

Другой невролог, Юрий Андусов, разделил виды инсультов. Оказалось, что они зависят от возраста. Если человек молодой, то у него возможен геморрагический инсульт — из-за врожденных патологий. У людей в возрасте чаще бывает ишемический инсульт, из-за закупорки сосудов. Это происходит из-за уже имеющихся заболеваний — гипертонии, диабета или атеросклероза.