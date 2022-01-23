Кардиолог объяснил, как избежать инсульта людям из группы риска

В группу риска по инсульту входят люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови. Им необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства, напомнила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

Высокое давление может быть основной причиной инсульта, отметила Сергеева в беседе с агентством «Прайм». Причем, независимо от того, чувствует человек его повышение или нет.

«После 40 лет необходимо измерять давление один-два раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90, обратиться к врачу», — предупредила Сергеева.

При атеросклерозе важно нормализовать вес и отказаться от курения, заметила кардиолог. При выявлении у человека высокого уровня холестерина, нужно проконсультироваться с врачом, а дальше следовать его предписаниям.

Мерцательная аритмия — это еще один важный фактор риска инсульта. Для того, что вовремя определить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно делать ЭКГ и ходить на медицинские осмотры.

Проблемы с шеей и позвоночником могут стать причиной раннего инсульта, рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев. При остеохондрозе происходит уплощение межпозвоночных дисков. Это приводит к тому, что позвоночные артерии извиваются, а кровь перестает поступать к головному мозгу, что может стать причиной раннего инсульта.