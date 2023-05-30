Здоровье 30 мая 2023, 02:48 Невролог рассказал, как распознать инсульт Невролог Алехина: для определения инсульта нужно пройти FAST-тест Freepik

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Подозрение на инсульт можно проверить за короткое время, проведя FAST-тест. О первых признаках недомогания изданию «МедикФорум» рассказала врач-невролог Александра Алехина.

FAST-тест занимает немного времени, отметила невролог. Буквы означают лицо, руки, речь и время. Если лицо искажается при улыбке, человек не может одинаково поднять руки, речь невнятная — это может означать инсульт и необходимо срочно вызвать скорую.

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«Типичными симптомами могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение и признаки паралича», — отметила Алехина.

На ранних стадиях обнаружения инсульт можно вылечить. Чем дольше пациент остается без медицинской помощи, тем выше риск серьезных необратимых повреждений, подчеркнула невролог.

Злоупотребление вином грозит инсультом и циррозом, предупредил ранее хирург Александр Умнов. Каждый глоток алкоголя увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени.