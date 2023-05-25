Здоровье 25 мая 2023, 12:37 Хирург Умнов предупредил, что злоупотребление вином грозит инсультом и циррозом

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Многие люди начинают злоупотреблять вином, убеждая себя, что это напиток аристократов. На деле же чрезмерное увлечение любым алкоголем приводит в серьезным заболеваниям. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

По его словам, не стоит верить заявлениям о том, что один-два бокала вина идут на пользу и якобы снижают риск заработать диабет или сердечно-сосудистые заболевания. На самом деле, ситуация обратная. Употребление алкоголя лишь провоцирует проблемы со здоровьем. В частности, цирроз, аритмию и инсульт.

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«Каждый глоток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени», — подчеркнул Умнов.

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