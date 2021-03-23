Невролог назвал натуральные средства от бессонницы

Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о натуральных средствах от бессонницы. Он подчеркнул, что человеку крайне важно хорошо спать, так как ночью организм восстанавливает силы, сообщил канал «Звезда».

Как пояснил специалист, при начальном этапе бессонницы, которая появилась на фоне стресса, можно обойтись натуральными седативными препаратами. В их числе экстракты валерьяны и пустырника.

«Если вы это испытываете раз в неделю, допустим, два, то есть эпизодически, вы понимаете, что помогают препараты, ситуация разрешилась. Экзамен сдан, трудная встреча, собеседование пройдено. Это был ваш опыт в преодолении стресса», — уточнил Гайфутдинов.

Человеку с хроническим вариантом бессонницы нужна помощь специалиста. Врач отметил, что отсутствие более 20 часов сна в месяц формирует невротические реакции. Если речь идет о более чем 200 часах, то наиболее вероятны последствия в виде серьезной психосоматики.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что для энергии нужно употреблять сладкие продукты. Однако для того, чтобы завтрак был полезным, важно научиться различать сахара естественные и сахара добавленные.