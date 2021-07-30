Биологи опровергли влияние коронавируса на ДНК человека

Биологи в лабораторных условиях доказали, что ни сам коронавирус, ни его фрагменты не вносят никаких изменений в ДНК человека. Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Cell Reports.

Некоторое особо опасные вирусы могут включаться в геном ДНК. Это касается, например, ВИЧ-1 или вируса гепатита В. Ученые предполагали, что таким свойством может обладать и коронавирус SARS-CoV-2. Они обратили внимание на то, что у некоторых пациентов были положительные ПЦР-тесты, хотя коронавирусом они отболели уже давно.

Проверить эту теорию решили биологи из Университета Квинсленда в Австралии. К исследованию подключились и их европейские коллеги. Они провели исследование на человеческих клетках и не нашли никаких доказательств влияния коронавируса на ДНК. Необычной генетической активности вируса обнаружено не было.

Ученые подчеркнули, что им удалось опровергнуть теорию, которая уже начала вызывать панику среди населения. В том числе, доводы о ДНК приводят ярые противники вакцины. По словам исследователей, их результаты помогут людям не бояться прививки и ставить ее без лишних опасений.

Ранее о том, что вакцины против коронавируса не влияют на геном человека, заявляли и российские вирусологи. Они отмечали, что нет никакой связи между действием SARS-CoV-2 и ДНК.