«Несколько стабилизировалась»: Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуацию с распространением коронавируса начала стабилизироваться в Москве. При этом больницы продолжают заполняться инфицированными пациентами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — рассказал глава города в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Собянин сообщал, что ситуация с COVID-19 в городе находится на грани. Тогда он отмечал, что при росте заболеваний власти будут вынуждены ввести более жесткие меры. Сейчас в Москве сохраняется масочно-перчаточный режим, а компании должны отправить на работу из дома не менее 30% сотрудников. Кроме того, работать из дома должны люди с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет.

По данным на 3 сентября, в Москве выявлено 300 613 случаев заражения коронавирусом. Врачи помогли поправиться 252 087 пациентам. К летальному исходу привели 5314 заболеваний. Всего в России зафиксировано 1 204 502 случая COVID-19.