Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве словами «на грани» и «критична»

«Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал столичный мэр.

Собянин подчеркнул, что рекомендация о переводе сотрудников городских предприятий на удаленку пока не дала результата. Сейчас число пассажиров в метро и машин на дорогах почти не изменилось — пробки достигают девяти баллов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому городские предприятия должны отправить на работу из дома не менее 30 процентов сотрудников. В обязательном порядке из дома должны работать горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Ситуация в Москве продолжает ухудшаться в последние дни. Если в середине сентября за сутки выявлялось менее тысячи новых случаев коронавируса, то в последние дни этот показатель превышает две тысячи.

Всего за время пандемии в Москве выявили 295 025 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровлением закончился 249 861 случай. Умерли от COVID-19 5254 пациента.