Свердловским работодателям посоветовали вывести непривитых на удаленку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список рекомендаций для жителей региона на время нерабочих дней. В частности, предпринимателям посоветовал перевести сотрудников, которые не привились хотя бы одним компонентом вакцины, на дистанционный формат работы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. Он также отметил, что в области могут ввести локдаун, если в следующие дни контрольные группы продолжат фиксировать нарушения.

«Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы», — цитирует Крекова РИА «Новости».

В документе, опубликованном на сайте правительства региона, также сказано, что крайний срок получения второго компонента вакцины перенесен с 15 на 1 декабря.

Кроме того, власти запретили подросткам до 18 лет посещать торговые центры без родителей с 4 ноября.

На «Авито» появились объявления об услугах QR-курьеров для невакцинированных россиян, которым срочно нужно побывать в местах, которые для них недоступны. Речь идет о ресторанах, магазинах, банках или даже театрах.