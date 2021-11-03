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    03 ноября 2021, 00:59

    Свердловским работодателям посоветовали вывести непривитых на удаленку

    Власти Свердловска рекомендовали перевести непривитых сотрудников на удаленку

    Анастасия Кукова

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список рекомендаций для жителей региона на время нерабочих дней. В частности, предпринимателям посоветовал перевести сотрудников, которые не привились хотя бы одним компонентом вакцины, на дистанционный формат работы.

    Свердловским работодателям посоветовали вывести непривитых на удаленку

    Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. Он также отметил, что в области могут ввести локдаун, если в следующие дни контрольные группы продолжат фиксировать нарушения.

    «Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы», — цитирует Крекова РИА «Новости».

    В документе, опубликованном на сайте правительства региона, также сказано, что крайний срок получения второго компонента вакцины перенесен с 15 на 1 декабря.

    Кроме того, власти запретили подросткам до 18 лет посещать торговые центры без родителей с 4 ноября.

    На «Авито» появились объявления об услугах QR-курьеров для невакцинированных россиян, которым срочно нужно побывать в местах, которые для них недоступны. Речь идет о ресторанах, магазинах, банках или даже театрах.