Новая услуга появилась на «Авито» и других сервисах размещения объявлений — QR-курьер. Люди, которые переболели ковидом или вакцинировались, предлагают помощь непривитым людям. Они готовы сходить вместо них в магазин, ресторан или банк.

Такие услуги предлагают россиянам, у которых нет QR-кода, но срочно надо попасть в какое-то заведение, куда без него не пустят. Режим кодов для прохода в общественные места из-за ситуации с пандемией в начале нобяр начал действовать почти во всех регионах страны.

Курьеры готовы сходить вместо человека в любой ТЦ, магазин, банк или ресторан. Некоторые QR-курьеры также готовы провести покупателя услуги или близкого ему человека в музей или театр.

«Могу предоставить помощь в бытовых услугах <…> на время локдауна: сходить в магазин, торговый центр, библиотеку, МФЦ по доверенности», — сказано в одном из объявлений.

Услуги QR-курьеров стоят в среднем 100-300 рублей. Стоимость может быть ниже или выше, все зависит от услуги, которая нужна покупателю. При небольшой доплате курьеры обещают приехать на собственной машине.

Нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с пандемией. В это время перестали работать различные развлекательные организации, кинотеатры, зоопарки, фитнес-центры и салоны красоты. Кроме того, запретили проводить массовые мероприятия — если их не согласовали власти или Роспотребнадзор. При этом Кремль призвал россиян не верить слухам о продлении нерабочих дней.