Здоровье 27 июня 2023, 12:05 Нейросеть поможет московским врачам находить патологии на КТ-снимках Заммэра Москвы Ракова: нейросеть поможет врачам находить на КТ-снимках до десяти патологий Сайт мэра и правительства Москвы

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Нейросеть поможет столичным врачам находить на КТ-снимках до десяти патологий одновременно, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один сервис уже определяет до 10 отклонений на одном снимке. Это позволяет диагностировать патологии у пациентов, которые обратились к врачу для лечения других заболеваний. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, искусственный интеллект уже помог медикам проанализировать более 270 тысяч медицинских изображений. Программа позволяет врачам находить на снимках грудной клетки такие заболевания, как образования надпочечников, рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризма грудного отдела аорты, легочная гипертензия, гидроторакс, эмфизема легких и ишемическая болезнь сердца.

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Алгоритмы обозначают области возможных патологий цветными подсказками на медицинском изображении, а нейросеть проводет автоматические измерения, необходимые для постановки диагноза, и составляет описание. Благодаря технологиям компьютерного зрения патологии обнаруживают на ранней стадии, когда их еще не может увидеть человеческий глаз.

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