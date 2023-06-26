Здоровье 26 июня 2023, 13:55 Московские ученые разработали учебную модель нервов и сосудов человека Мэр Москвы Собянин: ученые столицы разработали учебную модель нервов и сосудов человека

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Московские ученые разработали учебную модель, имитирующую нервы и сосуды человека, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря ей врачи смогут совершенствовать навыки доступа к сосудам под ультразвуковым контролем и блокады периферических нервов для анестезии. Изделие уже получило положительные отзывы сотрудников медицинского симуляционного центра Городской клинической больницы имени Боткина.

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Тренировочную модель создали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Ранее они разработали шесть медицинских симуляционных моделей. Эти изобретения начали помогать врачам действовать с максимальной точностью и не допускать ошибок.

Ранее мэр столицы рассказал о работе флагманских центров больниц.