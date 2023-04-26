Здоровье 26 апреля 2023, 07:50 Нехватка вакцин от кори возникла в частных клиниках Москвы РБК: в московских частных клиниках закончились моновакцины от кори РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские частные клиники из-за повышения спроса на прививки от кори столкнулись с нехваткой моновакцины. Об этом рассказали РБК представители медсетей.

В МЕДСИ клинике «ABC-медицина» сказали, что однокомпонентного препарата для профилактики заболевания в наличии нет, так как его поставляют приоритетно в государственные медучреждения. Также отсутствие вакцины от кори подтвердили в «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде».

Реклама

У пациентов сейчас спрос одинаково высокий как на моно-, так и на комбинированные профилактические препараты. За первые три месяца 2023 года прививки успели сделать столько же пациентов, сколько за весь прошлый год.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин объяснил, кому нужно поставить прививку от кори. По его словам, заболеваемость корью выявили в 44 российских регионах.