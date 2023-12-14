Здоровье 14 декабря 2023, 15:57 Недостаток вакцины от кори в России объяснили техническим сбоем Путин: дефицит яиц сказался на недостатке вакцины от кори, краснухи и паротита РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ситуации с вакцинами против кори в России произошел технический сбой. Президент Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в основе сырья для этого препарата лежит яйцо.

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — здесь технический сбой, что вызывает сожаление. С чем связан? Как ни странно, с яйцом — сырьем для производства вакцины против кори является яйцо», — обратил внимание российский лидер.

Реклама

Путин заметил, что необходимо не только нужное количество такого сырья — важно следить за его качеством.

«Все решения приняты. В ближайшее время таких проблем не будет», — пообещал президент.

Вспышки кори в мире раз в четыре года он связал с низким уровнем иммунизации в странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе с Украины.

«Иммунизация на Украине на низком уровне. Надеюсь, так мне говорили и говорят специалисты, все это будет решено», — заключил Путин.

Проблем с вакцинацией в России в целом глава государства не увидел.