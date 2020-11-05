«Не надо лезть туда, где не профессионал»: Онищенко разнес высказывание пульмонолога об ошибочных тестах на COVID-19

Пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил об ошибках в трети тестов на коронавирус. Врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в корне не согласился с высказываниями эксперта. Он рассказал «360», почему тесты никогда не дадут 100% гарантию результата.

«Надо отвечать за свои слова. Нет ничего 100%, тем более, когда речь касается человека. Мне лекарство может помочь, вам не поможет, понимаете? Так и с тестами, 100% гарантии, что тест дает „да“ или „нет“ никогда не было и не будет. <…> Для этого не зря существовала, особенно на первых порах, система двойного [тестирования]», — объяснил Онищенко.

При этой процедуре пациентам делали тест, потом другим тестом этот результат перепроверяли.

«Что касается СПИДа, так у нас уже 30 лет используется система, когда сначала делается скрининговый тест, а потом делается подтверждение на блоте, это всегда было и будет в медицине. И чесать языком этому господину (Авдееву — прим.ред) я бы не советовал. Как выходить из положения врачи прекрасно знают. Если у человека есть клинические данные и нет подтверждения — такие диагнозы часто бывают», — рассказал эксперт.

Онищенко объяснил, что в таких случаях ставятся диагнозы по клиническим показаниям. Бессимптомных носителей медики всегда предупреждают о последствиях, когда болезнь протекает, никак себя не проявляя. Например, такое случается у торговых работников и официантов.

«Там, где нужно делать повторное тестирование, делают повторно. Перепроверяют на других тестах. А господин Авдеев пусть лучше вопросами пульмонологии занимается, к вопросам инфекционной болезни он отношения не имеет», — заявил депутат Госдумы.

Он отметил, что ему уже надоело комментировать такие вещи. По его словам, многие коллеги высказываются о случаях не из своей профессиональные области.

«Коллеги, давайте будем ответственными. Чего мы на голову людям выливаем! И без того хватает, кому нагнетать ситуацию, так еще мы со своими внутренними проблемами выливаем на непросвещенные голову <…> Нет ни одного теста в мире, не только по коронавирусу, который дает 100% гарантию вы „да“ или „нет“», — разъяснил врач.

В каждом конкретном случае есть свои подходы, все рассматривается индивидуально.

«Попиариться ему захотелось — пусть пиарится, но в другом месте. По пульмонологии пусть пиарится. Сколько можно на эту тему уже высказываться. <…>У каждого по-своему протекает болезнь. <…> Никто не ставил задачу получить 100% тесты, нет такой возможности <…>. Не надо господину Авдееву лезть туда, где он не профессионал», — заключил Онищенко.

Он напомнил, что Минздрав по его просьбе уже выпустил рекомендательное письмо на эту тему. И добавил, что когда два врача спорят на медицинскую тему в публичном пространстве, у людей создается впечатление, что медики сами ни в чем не разобрались. Поэтому для таких вещей существует профессиональная этика.

В четверг главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что около 30–40% тестов на коронавирус в России выдают ошибки.