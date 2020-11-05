Пульмонолог Минздрава объявил об ошибках у трети тестов на коронавирус

«Такие ситуация могут случаться в 30-40% случаев, но проблема не в качестве тестов, а во взятии материала. <…> Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал», — рассказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, его цитирует «Интерфакс».

За последние сутки в России зафиксировали больше 19 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них почти четверть не имеют клинических проявлений заболевания. Также за 24 часа из-за коронавируса скончались 292 россиянина. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 теперь составляет 29 509.

Сергей Собянин объявил, что с начала текущей недели в Москве снова обострилась ситуация с коронавирусом. Оперативный штаб зафиксировал увеличение числа заражений и госпитализаций. В связи с этим режим дистанционного обучения у старшеклассников продлили еще на две недели. Это касается тех, кто учится с 6 по 11 классы. Они не будут посещать школу очно до 22 ноября.

Для профилактики распространения коронавируса пожилым москвичам также отменили льготное посещение учреждений культуры. Мера будет действовать временно. Она касается москвичей старше 65 лет. Также они не могут пользоваться социальными картами для оплаты проезда в общественном транспорте до 29 ноября.