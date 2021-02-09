Россиянам объяснили, когда можно не чистить зубы

Качественная чистка зубов снижает их поражение. Если тщательно поработать щеткой с вечера, утром процедуру можно пропустить. А после первого приема пищи достаточно просто прополоскать рот.

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал в беседе с порталом News.ru о нюансах ухода за зубами.

«Наиболее важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов. <…> Но также важно потреблять достаточное количество овощей и фруктов», — сказал он. В этих продуктах содержится неразрушенная клетчатка, которая способствует очистке ротовой полости.

Правильно и хорошо почистить зубы можно любой щеткой — как механической, так и ультразвуковой. Главное — удобство и ощущение комфорта во время чистки. Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, но иногда возможны исключения.

«Если человек с вечера хорошо почистил зубы, после пробуждения проводить эту процедуру смысла нет. После первого приема еды достаточно прополоскать рот. Можно и почистить зубы, если вам самим это будет приятно», — подчеркнул Янушевич.

Насколько хорошо человек соблюдает гигиену рта, можно узнать благодаря аптечным плак-тестам. Они покажут, каким местам внимания при чистке зубов не хватает.