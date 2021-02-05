Стоматолог рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с зубами

Гастрит, гастродуоденит, язва желудка и холецестит — все эти болезни имеют общее влияние на здоровье пищеварительного аппарата, в который входит и ротовая полость. Как они сказываются на зубах, рассказал стоматолог, имплантолог и хирург Мердан Джумаев.

«В первую очередь, это влияние обусловлено недостатком витаминов и минералов, что приводит к воспалительным процессам и усугубляет уже имеющиеся заболевания полости рта», — пояснил врач в беседе с Пятым каналом.

При гастрите у человека повышается кислотность желудочного сока. Это приводит к бледности и отечности слизистой оболочки, сухости губ, гингивиту, кислому привкусу во рту, рассказал стоматолог. Слабые формы стоматита, гингивита, герпеса на губах характерны при хроническом гастродуодените. И в том, и в другом случае возникает нарушение выработки слюны, что приводит к интенсивности размножения бактерий.

Холецистит — это болезнь, вызванная нарушением оттоков желчи и аномалиями желчного пузыря в результате ухудшения иммунитета и инфекционных заболеваний. В полости рта в таком случае также наблюдается повышение активности инфекций. Это приводит к повышению интенсивности кариеса, ухудшаются случаи стоматита и гингивита.

При сахарном диабете, по словам врача, происходит нарушение микроциркуляции сосудистого русла и недостаток питания зубов и слизистой полости рта. Это приводит к проблемам с зубами и деснами.

При диабете повышается количество углеводов из-за чего нарушается обмен веществ, Под воздействием вызванного этим увеличением количества бактерий и кариеса зубы разрушаются.

Обмен веществ снижается при заболеваниях щитовидной железы. Это также сказывается на ухудшении состояния зубов. При остеопорозе также происходит разрушение зубов.

Больные рахитом дети склонны к плохому усвоению витамина D. Из-за этого они недополучают кальций в зубах, что впоследствии приводит к их выпадению.

По словам врача, статистика показывает, что среди взрослых людей, потерявших зубы около 30% курильщиков.

Джумаев рекомендует обратиться к врачу при возникновении симптомов этих болезней и не заниматься самолечением.

Неприятный запах изо рта — повод задуматься о посещении врача. Этот симптом может указывать на многие заболевания. Например, он может указывать на воспаление небных миндалин, заболевания кишечного тракта, печени.