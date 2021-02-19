Хронический недосып назвали одним из признаков набора веса

Решившие похудеть иногда сталкиваются с застоем веса — он не меняется ни на грамм. Одной из причин может стать недостаток сна. Недосып в том числе провоцирует обжорство.

Нехватка сна, напомнило издание «Главред», увеличивает риск определенных заболеваний. Среди них указаны ожирение, проблемы с сердцем и сосудами, депрессия и инсульт.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, взрослому человеку в возрасте от 18 до 60 лет достаточно спать семь и более часов каждую ночь. Людям старшего поколения — 61-64-летним — требуется 7-9 часов сна.

Ученые еще в 2013 году выявили связь между недосыпанием и повышенным риском набора веса и ожирения. Результаты другой научной работы показали, что спавшие около пяти часов за ночь здоровые взрослые набрали за эти дни около 800 граммов.

Недостаток сна влечет за собой и потерю контроля над аппетитом. Все дело — в нарушении баланса гормонов грелина и лептина. Первый его как раз увеличивает, а второй — подавляет. Если человек не высыпается, то организм начинает производить больше грелина. В итоге это ведет к перееданию.

Из-за недосыпа возрастает тяга к более калорийным продуктам, а сил на физическую активность становится меньше. Сонливость и усталость, как правило, усиливают малоподвижный образ жизни.