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    26 сентября 2020, 08:04

    Названы «здоровые» продукты, способные сильно навредить организму

    Анастасия Калинина

    Утренний стаканчик свежевыжатого сока способен резко поднять сахар в крови. Также сильно преувеличена польза обезжиренных продуктов.
    Названы «здоровые» продукты, способные сильно навредить организму

    Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik развенчала несколько мифов о здоровом питании. Тенденция на употребление диетический продуктов оказалась не самой полезной для организма человека. В частности, обезжиренные продукты мешают усвоению кальция.

    «Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ», — сообщила эксперт.

    Также диетолог порекомендовала внимательно подбирать продукты для диетического питания. Особенно это касается фитнес-батончиков, которые далеко не все могут принести пользу. Однако все зависит от состава, считает эксперт. Главное — в них не должно быть сахара.

    Ранее диетолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано есть хурму. В первую очередь этот фрукт нельзя употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

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