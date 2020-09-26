Названы «здоровые» продукты, способные сильно навредить организму

Утренний стаканчик свежевыжатого сока способен резко поднять сахар в крови. Также сильно преувеличена польза обезжиренных продуктов.

Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik развенчала несколько мифов о здоровом питании. Тенденция на употребление диетический продуктов оказалась не самой полезной для организма человека. В частности, обезжиренные продукты мешают усвоению кальция.

«Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ», — сообщила эксперт.

Также диетолог порекомендовала внимательно подбирать продукты для диетического питания. Особенно это касается фитнес-батончиков, которые далеко не все могут принести пользу. Однако все зависит от состава, считает эксперт. Главное — в них не должно быть сахара.

Ранее диетолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано есть хурму. В первую очередь этот фрукт нельзя употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.