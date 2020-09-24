Диетолог рассказал об опасности хурмы

Специалист отметила, что хурма противопоказана людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Так как во фрукте содержится большое количество танина и растительных волокон, написала НСН. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник.

«В частности, таниновые кислоты снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику даже у здоровых людей. Не рекомендуется включать хурму в детский рацион, в особенности если ребенок страдает запорами», — пояснила Ивашкевич.

Она добавила, что из-за большого числа сахаров, которые есть в хурме, ее также не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.

По словам диетолога, в день стоит употреблять не более двух плодов.