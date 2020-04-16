Названы вредные во время самоизоляции напитки

«Сахарные» напитки — самые вредные в условиях самоизоляции. Как сообщила диетолог Марина Макиша газировку, фруктовые соки пакетированные и даже квас пить не стоит.

В интервью телеканалу «Звезда» член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов рассказала, что сахар вредит иммунитету человека и не рекомендован для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом.

«Сахар — это продукт, который вызывает комплексные воспаления, и таким образом повышает нагрузку на иммунную систему», — сообщила врач.

Лучше всего пить воду по пол-литра в день, чай и кофе без сахара и не очень крепкие. И главное последние два напитка употребляться в умеренных количествах.

Также пользу принесут витаминизированные напитки — натуральные морсы на ягодах, свежих или мороженных, отвары растительных трав. Все это без добавления сахара.

Ранее диетологи рекомендовали есть квашеную капусту для укрепления иммунитета. Она богата витаминами и пробиотиками и поможет противостоять вирусам. Кроме того, это блюдо сможет украсить любой обед.