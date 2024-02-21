Здоровье 21 февраля 2024, 10:55 Названы виды рыбы, которую опасно есть Врач Лебедева: от некоторых видов рыбы человек получает больше вреда, чем пользы Unsplash

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Рыба считается полезным продуктом, без которого в рационе не обойтись. Однако некоторые виды рыбы приносят больше вреда, чем пользы, предупредила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Ее процитировала «Российская газета».

Врач пояснила, что не стоит есть карася, сазана, чехонь, воблу и язь — в ней могут содержаться паразиты описторхи, поражающие печень. А в акуле, рыбе-меч, тунце, марлине и макрели — тяжелые металлы, отравляющие тело человека. Самые же опасные для употребления в пищу рыбы — тилапия, сом и пангасиус.

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«Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», — рассказала Лебедева.

При этом она подтвердила, что отказываться от рыбы не стоит — она благотворно влияет на сосуды, зрение, снижает риск рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. По словам гастроэнтеролога, полезнее всего — сельдь, горбуша, треска, кета, минтай и скумбрия.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила, что употребление в пищу рыбы, наряду с мясом и молочными продуктами, помогает восполнить дефицит витамина В12.