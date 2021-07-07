Подростки испытывают вакцину от коронавируса. Зачем, если они болеют легко?

В Москве 21 подростку ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Все участники исследования чувствуют себя хорошо, только у двоих поднялась температура. По словам врачей, вакцинация подростков важна для создания коллективного иммунитета. Хотя ковид и протекает у них легче, чем у взрослых, они все еще остаются переносчиками вируса.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все подростки, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо.

«За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры. В целом все ребята чувствуют себя хорошо», — процитировала заммэра «Газета.ru».

Речь идет о 21 подростке: 11 получили прививку в Детской больнице им. З. А. Башляевой в Северном Тушине, еще 10 человек — в Морозовской детской больнице на Якиманке.

Первые испытания вакцины для несовершеннолетних начались в Москве 5 июля. Для этого выбрали 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Все они не болели ковидом и не имеют противопоказаний к вакцинации. Им вводят «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем у взрослых.

При получении первой и второй прививки подростков оставляют в изолированных боксах на три дня. Это нужно для того, чтобы врачи могли наблюдать за состоянием их здоровья и при необходимости оказать помощь. Перед введением вакцины их еще раз осматривают.

В конце лета пройдет третья фаза исследований, для которой выберут еще 250 подростков. По итогам этих испытаний будет решен вопрос о вакцинации несовершеннолетних от коронавируса.

По мнению директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцину для детей могут одобрить в сентябре.

Вакцинация детей от коронавируса

Когда речь идет о новых вакцинах, то их вводят постепенно. Исследования на детях начинаются в последнюю очередь.

«Что касается детей и подростков, то они по большей части болели легко, и тяжелые случаи очень редко среди них бывали, поэтому можно было здесь чрезмерную торопливость не проявлять», — сказал «360» российский вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

К тому же организм ребенка устроен иначе, а значит, и взрослые дозировки вакцины ему не подойдут. С этим тоже нужно было разобраться врачам.

При этом вакцинировать детей очень важно. По словам профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрия Венгерова, без этого не получится победить эпидемию коронавируса. Для создания коллективного иммунитета необходима вакцинация 80% людей, в них входят и дети с подростками. Венгеров предположил, что массовая вакцинация подростков в стране может начаться осенью.

Альтштейн добавил, что, пусть дети обычно болеют в легкой форме, они остаются переносчиками вируса. Без вакцинации они могут заразить взрослых вокруг себя.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что возраст заболевших ковидом детей становится все меньше. Врач подчеркнул, что первый ребенок с коронавирусной инфекцией поступил к нему на лечение еще в марте 2020 года. С тех пор случаи не прекращаются.

Вакцинация в других странах

В других странах вакцинация подростков также идет полным ходом, написал Reuters.

Италия, Швейцария и Сан-Марино с начала лета разрешили вакцинацию от 12 лет и старше. В Израиле кампания по прививанию подростков идет полным ходом. Уже более 10 тысяч человек записались на первую прививку. Вакцинировать подростков также разрешили Бразилия, Чили, Сингапур и Япония.

В Дубае и Канаде подростки сейчас могут привиться Pfizer. Франция разрешила прививку только при согласии родителей. А в Венгрии вакцинация пока разрешена только от 16 лет. Китай разрешил делать прививку Sinovac в экстренных случаях от трех до 17 лет. В США вакцинация подростков разрешена не во всех штатах.

Австрия пока только планирует вакцинировать более 340 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет к концу августа. Эстония предположительно сделает то же самое к осени, а Испания — примерно за две недели до начала учебного года. Норвегия рассмотрит разрешение на вакцинацию Pfizer для детей, имеющих высокий риск серьезно заболеть ковидом.