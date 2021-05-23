Названы условия для получения бесплатной путевки в санаторий

В российские санатории можно попасть бесплатно только двумя способами. Первый — нужно принадлежать к льготным категориям людей, второй — иметь медицинские показания. Подробностями поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесенных операциях», — рассказал юрист «Российской газете».

Эксперт отметил, что желающий отдохнуть должен посетить терапевта, который при наличии показаний выпишет направление на врачебную комиссию. В течение 20 дней нужно собрать необходимые справки, а после комиссия примет решение. Тем не менее бесплатно можно будет попасть только в тот санаторий, который обслуживает полисы ОМС и только в порядке очереди.

Что касается льготников, то они обладают безусловным правом на санаторное лечение. В частности, туда входят дети до 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители, дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, инвалиды любой группы, участники ВОВ и другие.

Несколько дней назад стало известно, что санатории в южных регионах России почти полностью распродали места на июнь.