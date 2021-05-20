Санатории юга России распродали места на июнь

Санатории в южных регионах России почти полностью распродали места на июнь. Об этом «Известям» рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

На оставшиеся летние месяцы, по его словам, также ожидается ажиотажный спрос. По прогнозам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, к июлю-августу загрузка лечебниц в Крыму и Краснодарском крае составит 90–95%.

В майский период санатории Кубани и Крыма были заполнены на 82%, уточнил Барзыкин.

«Сейчас идут продажи на лето, и основные пансионаты, особенно на юге, уже забронированы. В целом если считать среднюю загрузку на лето по всем регионам России, то сейчас она составляет 80%», — добавил он.

В санаториях Подмосковья и других не южных регионах загрузка летом превысит 70%, что выше, чем в 2019 году, отметил вице-президент РСТ.

Причина высокого спроса заключается в том, «что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств», пояснил собеседник.