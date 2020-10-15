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    15 октября 2020, 16:12

    Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса

    Андрей Иванов

    Коронавируса из Китая в России нет. На территории РФ циркулируют штаммы из других азиатских стран и Европы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса

    «На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье, и у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — приводит РИА «Новости» слова Поповой.

    Ранее глава новосибирского «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что с начала пандемии в России обнаружили более сотни различных штаммов 2019-nCoV, хотя в конце мая их было не более нескольких десятков.

    Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в России в сентябре. Число выявляемых случаев COVID-19 значительно выросло всего за несколько недель. По последним данным, российские медики выявили 1 354 163 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 23 491 человек. В некоторых регионах из-за сложной эпидемической обстановки стали возвращать ограничения.