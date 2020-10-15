Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса
«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье, и у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — приводит РИА «Новости» слова Поповой.
Ранее глава новосибирского «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что с начала пандемии в России обнаружили более сотни различных штаммов 2019-nCoV, хотя в конце мая их было не более нескольких десятков.
Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в России в сентябре. Число выявляемых случаев COVID-19 значительно выросло всего за несколько недель. По последним данным, российские медики выявили 1 354 163 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 23 491 человек. В некоторых регионах из-за сложной эпидемической обстановки стали возвращать ограничения.