Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса

Коронавируса из Китая в России нет. На территории РФ циркулируют штаммы из других азиатских стран и Европы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье, и у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — приводит РИА «Новости» слова Поповой.

Ранее глава новосибирского «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что с начала пандемии в России обнаружили более сотни различных штаммов 2019-nCoV, хотя в конце мая их было не более нескольких десятков.

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в России в сентябре. Число выявляемых случаев COVID-19 значительно выросло всего за несколько недель. По последним данным, российские медики выявили 1 354 163 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 23 491 человек. В некоторых регионах из-за сложной эпидемической обстановки стали возвращать ограничения.