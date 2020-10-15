Кассы в московских музеях и театрах закроют с 19 октября

На официальном сайте мэра Москвы начнет работать специальный сервис по продаже электронных билетов.

«Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм. <…> Учитывая сложную эпидемическую ситуацию, при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка», — говорится в сообщении mos.ru.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Москвы уже ввели некоторые ограничения. Старшеклассников временно перевели на удаленку, а столичные компании обязали отправить 30% сотрудников на дистанционную работу. За нарушение положен приличный штраф.

Пожилых учителей в московских школах в целях безопасности заменят студенты и выпускники педагогических вузов.