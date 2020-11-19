Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией начнется в российских регионах почти одновременно — в конце ноября. Об этом можно судить на основании статистических данных по COVID-19 в России.

Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

В своих утверждениях она опирается на карту регионов России по распространенности COVID-19. Субъекты разбиты на четыре категории — позитивные, стабильные, удовлетворительные и отрицательные.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — рассказал Тавадян.

По его мнению, несмотря на относительную стабильность ситуации, расслабляться не стоит. Все зависит от людей, которые или выполняют ограничительные предписания, или пренебрегают ими.

Наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.

Стабильное положение показывают — Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Острой считают эксперты ситуацию в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.

Тяжелой — в Карелии, Псковской области, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Чечне. Удовлетворительное состояние — остальные регионы.

На днях доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предположил, что спад заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к лету.