Когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад? Ответил вирусолог
Доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал ИА Ura.ru, когда может пойти на спад заболеваемость COVID-19.
«Думаю, что к лету будет легче», — предположил специалист.
По его словам, прогнозировать сложно, сколько в будущем будет всплесков, спадов и волн заражаемости коронавирусом. Он объяснил, что это будет зависеть от соблюдения противоэпидемических норм, поведения людей и применения вакцины.