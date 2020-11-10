Когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад? Ответил вирусолог

«Думаю, что к лету будет легче», — предположил специалист.

По его словам, прогнозировать сложно, сколько в будущем будет всплесков, спадов и волн заражаемости коронавирусом. Он объяснил, что это будет зависеть от соблюдения противоэпидемических норм, поведения людей и применения вакцины.