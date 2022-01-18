Названы сроки спада заболеваемости «омикроном» в России

Ученые и врачи до сих пор не могут разгадать некоторые тайны COVID-19. Тем не менее заболеваемость «омикроном» в России должна пойти на спад в феврале — выявленный специалистами механизм действует исправно.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн рассказал в интервью газете «Известия», что пока неизвестно, почему в какой-то момент кривая заболеваемости идет на спад.

«Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — отметил он.

Альтштейн предположил существование определенного механизма, который снижает заразность вируса на определенном этапе эпидемии. При его быстром размножении геном получает более сильные повреждения «нейтральными и вредными мутациями».

«Это снижает его заразность. Заболеваемость снижается. Затем приходит новый вариант, и волна возобновляется», — пояснил вирусолог.

Механизм, по его словам, ученые пока поняли не совсем. Тем не менее он работает, поскольку вызванная «омикроном» волна уже начинает спадать в государствах, где началась в ноябре–декабре. Расщепление кривой заболеваемости в РФ зафиксировали 9 января: показатели по «дельте» начали снижаться, а по «омикрону», наоборот, пошли вверх. Максимума она, вероятно, достигнет через месяц.

«Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — предположил Альтштейн.