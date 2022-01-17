Иммунолог назвал главную цель «омикрона» в организме

Слизистая верхних дыхательных путей является главной целью штамма «омикрон». Об этом сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

«По свойствам „омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „дельтой“», — рассказал Крючков Ura.ru.

Он добавил, что такое расположение вируса в организме может частично объяснять легкую форму заболевания. Подобное свойства штамма является одним из наиважнейших с точки зрения уменьшения его патогенности. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при „дельте“ и других», — подчеркнул он.

При этом доктор медицинских наук отметил, что большая заразность нивелирует небольшую смертность. В связи с этим «омикрон» нельзя еще назвать простудным заболеванием.