Названы сроки сохранения иммунитета после вакцины «КовиВак»

Иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на протяжении восьми месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Он пояснил, что выработка антител после прививки идет достаточно медленно.

«Это мягкая вакцина. Наши исследования показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — пояснил Айдар Ишмухаметов.

Он отметил, что до конца года центр рассчитывает выпустить порядка 7,5 миллиона доз препарата.

Вакцина «КовиВак» содержит в себе сам вирус SARS-CoV-2. Но он инактивирован, а значит не способен захватывать клетки. Иммунная система может сильнее реагировать на полный набор белков возбудителя, то есть защита станет сильнее.

Как сообщило РИА «ФАН», пока использование вакцины разрешили только для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Проверка эффективности препарата для пожилых все еще идет. Разработчики отметили, что «КовиВак» можно использовать для прививок диабетиков, аллергиков и людей с онкологическими заболеваниями. Но такое разрешение Минздрав выдаст только по итогам проводимых исследований.

Вакцина от коронавируса «КовиВак» получила регистрационную лицензию Минздрава в феврале. Это третий отечественный препарат, которым начали прививать россиян.