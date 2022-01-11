Названы сроки начала пятой волны коронавируса в Москве

В феврале или в марте в Москве может начаться пятая волна коронавируса. Такое предположение сделали эксперты в беседе с газетой «Ведомости».

Как полагает генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, в настоящее время рано говорить о новой волне вируса. Увеличения больных руководители стационаров в частных беседах ожидают в феврале–марте. Осложнение ситуации будет связано с приходом штамма «омикрон».

В регионах новая волна начнется чуть позже, полагает Парамонов — в марте–апреле. Сроки прихода пятой волны будут зависеть от мер, которые принимаются в субъектах.

С эти мнением согласился эпидемиолог Василий Власов. Он предположил, что пятая волна коронавируса придет в регионы с задержкой от нескольких недель до двух месяцев. Это объясняется тем, что в столице происходит больше контактов между людьми.

По словам Власова, сейчас в Москве происходят те же процессы, что и в Европе, где количество инфицированных растет.

«Вероятно, что показанный нам сейчас подъем заболеваемости в Москве будет отражать новую волну заболеваемости, которую надо называть „большой“», — сказал он.

Эпидемиолог подчеркнул, что во всех странах, где была зафиксирована пятая волна коронавируса, она превышает предыдущие волны в три-пять раз. В России он ожидает примерно то же самое.

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